Polizei und Rettungskräfte werden am Morgen zum Jakob-Kaiser-Platz gerufen. Dort stießen ein Pkw und ein Linienbus der Berliner Verkehrsbetriebe zusammen.

Berlin - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem BVG-Bus und einem Auto sind in Berlin-Charlottenburg mehrere Menschen verletzt worden. Der Bus der Linie 109 war am Morgen am Jakob-Kaiser-Platz in der rechten Spur unterwegs, als ein Wagen vor ihm die Spur wechselte, wie die Polizei mitteilte. Es kam Zusammenstoß.

Drei Fahrgäste und der Busfahrer wurden zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Busfahrer erlitt einen Schock. Der Pkw-Fahrer blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Zuvor hatten mehrere Medien über den Unfall berichtet.