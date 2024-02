Suhl - Bei körperlichen Auseinandersetzungen in der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl sind mehrere Menschen verletzt worden. Am Dienstagabend habe es zunächst eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Bewohnern gegeben, bei der auch Eisenstangen eingesetzt wurden, teilte eine Sprecherin der Polizei am Mittwochmorgen mit. Den Angaben zufolge sind dabei drei Menschen verletzt worden. Während des Konflikts soll laut Polizeiangaben eine Person ein Messer mit sich geführt haben, dass von den Beamten aber nicht gefunden wurde.

Wenige Stunden später kam es erneut zu einer Auseinandersetzung in der Einrichtung. Ein 21-Jähriger, der schon am ersten Konflikt beteiligt gewesen sei, habe die drei Verletzten angegriffen, so die Sprecherin. Demnach wurde ein 43-Jähriger erneut verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 21-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Die Hintergründe für die gewalttätigen Auseinandersetzungen in der Weidbergstraße sind bislang unbekannt, so die Polizei. Zuvor hat die Thüringer Allgemeine berichtet.