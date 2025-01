Im Landkreis Oberhavel fängt in den Abendstunden ein Haus Feuer. Dutzende Menschen müssen woanders untergebracht werden.

Mehrfamilienhaus in Brand - 66 Personen verlassen Gebäude

Ein Mehrfamilienhaus in Velten ist in Brand geraten. (Symbolbild)

Velten - Aufgrund eines Brandes sind 66 Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Velten (Landkreis Oberhavel) am Mittwochabend evakuiert und in einem Bürgerzentrum untergebracht worden. Das Feuer ist nach ersten Informationen der Polizei im Keller des Hauses ausgebrochen. Die Brandursache sei bislang unklar, verletzt worden sei niemand. Alle Bewohner der drei betroffenen Hauseingänge hätten das Gebäude rechtzeitig verlassen.

Die Löscharbeiten wurden den Angaben nach in den frühen Morgenstunden beendet. Mittlerweile könnten die Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen, teilte die Polizei weiter mit. Die Ermittlungen zum genaueren Geschehen laufen. Zur Höhe des Sachschadens gab es zunächst keine Informationen.