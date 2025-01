Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus nahe der Beelitzer Heilstätten stirbt eine Person. Deren Identität ist am Abend zunächst noch unklar - die Polizei ermittelt.

Mensch bei Brand in Mehrfamilienhaus in Beelitz gestorben

Beelitz - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Beelitz-Heilstätten ist ein Mensch ums Leben gekommen. Die Identität sowie das Geschlecht der toten Person waren am späten Abend noch unklar, wie ein Sprecher des Lagezentrums in Brandenburg mitteilte. Die Polizei ermittelt. Mit weiteren Informationen sei voraussichtlich am Mittwoch zu rechnen.

Der Brand in dem Mehrfamilienhaus in der Doktor-Herrmann-Straße nahe der als Sehenswürdigkeit beliebten Beelitz-Heilstätten sei kurz nach 19.30 Uhr gemeldet worden. Im Zuge der Löscharbeiten sei der oder die Tote in einem Zimmer entdeckt worden. Auch zur Ursache des Feuers lagen am Abend keine näheren Informationen vor. Zunächst hatte die „Märkische Allgemeine“ berichtet.