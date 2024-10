An einer Kreuzung in Berlin-Hellersdorf stoßen zwei Autos zusammen. Drei Menschen werden schwer verletzt, einen von ihnen muss die Feuerwehr aus dem Fahrzeug retten.

Mensch nach schwerem Unfall in Berlin in Auto eingeklemmt

Berlin - Bei einem Autounfall an einer Kreuzung im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf sind drei Menschen schwer verletzt worden. Eine Person, die am Steuer des einen Fahrzeugs saß, wurde eingeklemmt und musste befreit werden, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Dafür hätten Einsatzkräfte die Fahrerseite und das Dach mit technischem Gerät öffnen müssen.

Die Verletzten kamen den Angaben nach in Krankenhäuser. Lebensgefahr bestand zunächst nicht, wie der Sprecher sagte. Die Identitäten und der Hintergrund des Unfalls waren laut Polizei und Feuerwehr noch unklar. Nach rund eineinhalb Stunden sei der Einsatz für die Feuerwehr beendet gewesen. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

In Charlottenburg-Wilmersdorf war ein Auto am frühen Morgen an einem U-Bahn-Eingang verunfallt, wie die Feuerwehr weiter mitteilte. Zwei Menschen wurden demnach schwer verletzt, auch hier hätten Einsatzkräfte eine Person aus dem Fahrzeug befreien müssen.