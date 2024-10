Am frühen Sonntagmorgen überschlägt sich in Berlin-Altglienicke ein Auto. Die Polizei hat zunächst wenige Infos. (Symbolbild)

Berlin - Ein Mensch hat sich in Berlin-Altglienicke mit seinem Auto überschlagen und ist an den Verletzungen gestorben. Rettungskräfte hatten zunächst noch an der Unfallstelle versucht, ihn zu reanimieren, wie die Polizei mitteilte. Wie es zu dem Unfall am frühen Sonntagmorgen in der Germanenstraße kam, blieb zunächst unklar - unklar war zunächst auch die Identität der toten Person.