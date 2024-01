Berlin - Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat für die teilweise Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin bereits ihre Stimme abgegeben. Sie hat von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch gemacht, wie das Büro der Bundeskanzlerin a. D. auf Anfrage mitteilte. Wahltag ist der 11. Februar. Merkel war von 2005 bis 2021 Kanzlerin.

Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem vergangenen Dezember muss die Bundestagswahl von 2021 in 455 von 2256 Berliner Wahlbezirken sowie den zugehörigen Briefwahlbezirken wiederholt werden. Merkel gehört zu den rund 550.000 Berlinerinnen und Berlinern, die erneut zur Wahl aufgerufen sind. Landeswahlleiter Stephan Bröchler rechnet mit überdurchschnittlich vielen Briefwählern.

Bei der ursprünglichen Wahl am 26. September 2021 hatte es in Berlin in vielen Wahllokalen Pannen gegeben. Unter anderem gab es zum Teil lange Warteschlangen und zu wenige Wahlkabinen. Manche Stimmen wurden erst nach dem eigentlichen Ende der Wahl um 18.00 Uhr abgegeben. Stimmzettel waren falsch oder fehlten ganz. In einigen Wahllokalen wurde die Wahl zwischenzeitlich unterbrochen.