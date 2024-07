Meerane - Mit Unterstützung des Bundesvorsitzenden Friedrich Merz starten die CDU-Landesverbände Sachsen und Thüringen heute gemeinsam in den Wahlkampf. Merz will am Abend bei einer Veranstaltung in Meerane in der Grenzregion beider Bundesländer eine Rede halten, wie die Partei vorab mitteilte. Auch der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer und der thüringische Landesvorsitzende Mario Voigt werden erwartet.

Am 1. September stehen in beiden Ländern Landtagswahlen an. In Sachsen ist die CDU seit 1990 ununterbrochen an der Regierung, seit 2017 mit Kretschmer an der Spitze, der sein Amt ein weiteres Mal verteidigen will. Zuletzt lag die Partei bei einer Infratest-Umfrage mit 29 Prozent knapp hinter der AfD (30 Prozent).

Im benachbarten Thüringen will die Union mit Voigt als Spitzenkandidat für einen Politikwechsel sorgen und nach fast zehn Jahren Opposition wieder den Ministerpräsidenten stellen. Auch hier lag jedoch die AfD bei einer Insa-Umfrage von Ende Juni mit 29 Prozent vorne, die CDU kam mit 22 Prozent nur knapp vor dem BSW (20 Prozent) auf Platz zwei. In Thüringen regiert Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) derzeit zusammen mit SPD und Grünen in einer Minderheitsregierung.