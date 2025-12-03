Die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung ist für Berlin eine der wichtigsten Messen. Der Bundeskanzler sagt Unterstützung zu.

Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz will die nächste Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung ILA im Juni persönlich eröffnen. Dies kündigte der CDU-Politiker bei seinem Antrittsbesuch im Land Berlin an. Dies solle die Bedeutung der Luft- und Raumfahrt unterstreichen und den Messestandort Berlin stärken, sagte Merz. „Das ist die wichtigste Ausstellung, die wir in diesem Bereich in Deutschland haben.“ Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner nannte die Ankündigung ein „ganz starkes Signal“.

Merz und Wegner hatten in Adlershof das Unternehmen Berlin Space Technologies besichtigt, das in Berlin Satelliten herstellt und die Produktion in den nächsten Monaten deutlich ausbauen will. Die nächste ILA soll vom 10. bis 14. Juni 2026 stattfinden.