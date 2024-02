Zwickau - Ein Mann hat in Zwickau seine Mutter mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Der 27-Jährige sei in der Nacht zu Donnerstag in einem Einfamilienhaus auf die Frau losgegangen, teilte die Polizei mit. Anschließend habe er sich selbst mit dem Messer schwerste Verletzungen zugefügt. Trotz Reanimation durch Rettungskräfte und Polizisten sei er noch vor Ort gestorben. Seine 53 Jahre alte Mutter wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Zu den genauen Hintergründen der Bluttat werde noch ermittelt, hieß es. Die Frau sei nicht in Lebensgefahr, habe aber noch nicht vernommen werden können. Ermittelt wird laut Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.