Zwischen zwei Menschen und einem Unbekannten kommt es in einer Bar in Berlin-Kreuzberg zu einer Auseinandersetzung. Einen Tag nach dem Streit ist der Mann weiter in Lebensgefahr.

Messerangriff in Kreuzberg - Mann weiter in Lebensgefahr

Berlin - Nach einem Messerangriff in Berlin-Kreuzberg schwebt ein 49 Jahre alter Mann weiter in Lebensgefahr. Nach Angaben der Polizei kam es am Sonntagnachmittag in einer Bar in der Boppstraße zwischen dem Mann, einer 48-Jährigen und einem Unbekannten zu einer Auseinandersetzung.

Der verbale Streit eskalierte nach den Angaben später auf dem Gehweg vor der Bar, wobei der Unbekannte den 49-Jährigen mit Messerstichen in den Bauch schwer verletzte und anschließend flüchtete. Nach einer Notoperation schwebt der Mann aktuellen Angaben zufolge noch immer in Lebensgefahr. Die 48-Jahre alte Frau soll noch in der Bar durch den unbekannten Täter im Gesicht verletzt worden sein.

Weitere Ermittlungen zum Hintergrund des Geschehens wurden durch die Polizei eingeleitet.