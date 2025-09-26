Mehrere NS-Gedenkstelen in Bremen wurden gezielt beschädigt. Die Polizei prüft einen politisch motivierten Hintergrund. Sie bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Bremen - Unbekannte haben Stelen, die an die Zeit des Nationalsozialismus in Bremen erinnern, beschädigt. Die Art des Vandalismus lasse eine mutwillige, offensichtlich rechtsextremistische Motivation erkennen, teilte der Verein „Erinnern für die Zukunft“ mit. Die sogenannten Denkorte-Stelen wurden demnach mit einem scharfen Gegenstand erheblich beschädigt, auf eine wurde ein Hakenkreuz geritzt.

Auf Nachfrage teilte die Polizei mit, dass diverse Informations- und Mahnschilder des Vereins beschädigt wurden. „An mindestens vier Örtlichkeiten in der Neustadt entfernten die Täter gezielt Begriffe wie NSDAP, SA, jüdisch, Reichsprogromnacht oder ritzten eine Hakenkreuzfahne“, schrieb die Pressesprecherin. Das Fachkommissariat für politisch motivierte Kriminalität habe die Ermittlungen aufgenommen. Menschen, die Hinweise zu den Taten haben, sollten sich melden.