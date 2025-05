Leipzig - Meteorologen erwarten ab Samstagnachmittag in Sachsen kräftige Gewitter und Starkregen. Vom Osterzgebirge bis in die südliche Oberlausitz könnten die Gewitter teils schwere Sturmböen und Hagel bringen, sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraus. Die Niederschläge sollen in der Nacht nachlassen. In den nächsten Tagen sei dann kein Regen mehr in Sicht.

Auslöser für die Gewitterlage sei das Aufeinandertreffen von subtropisch warmer Luft aus Südwesten und kühlerer Nordseeluft. An dieser Grenze und südlich davon gerate die Troposphäre richtig in Wallung, teilte der DWD mit. Vom Saarland über Südhessen und Nordbayern bis Sachsen gebe es das Potenzial für kräftige, teils rotierende Gewitterzellen.