Uelzen - Wegen des erwarteten Sturmtiefs „Elli“ fallen beim Bahnanbieter Metronom am Freitag mehrere Züge aus. Betroffen sind die Linien Bremen–Hamburg und Hamburg–Uelzen, bei denen jeweils einige morgendlichen Verbindungen der Verstärkerzüge ausfallen, wie Metronom mitteilte. Laut Mitteilung sind zunächst sieben Verbindungen am Morgen betroffen.

Vom Ausfall betroffen sind demnach:

ME81906 (Rotenburg ab 04:16 Uhr, Bremen an 4.48 Uhr)

ME81960 (Rotenburg ab 06:09 Uhr, Hamburg-Harburg an 7.10 Uhr)

ME81980 (Tostedt ab 7.00 Uhr, Hamburg an 7.30 Uhr)

ME81962 (Tostedt ab 07:12 Uhr, Hamburg an 7.51 Uhr)

ME81964 (Tostedt ab 08:29 Uhr, Hamburg-Harburg an 8.53 Uhr)

ME81664 (Lüneburg ab 08:06 Uhr, Hamburg an 8.52 Uhr)

ME81955 (Lüneburg ab 08:06 Uhr, Hamburg an 8.52 Uhr)

Sollten Weichen oder andere Anlagen durch die Witterung beeinträchtigt sein und von der Deutschen Bahn nicht betriebsfähig gehalten werden können, könne es zu weiteren Ausfällen oder hohen Verspätungen kommen, hieß es in der Mitteilung. Weitere Ausfälle werde Metronom dann rechtzeitig auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht.