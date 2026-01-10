Die Züge kommen am Morgen nicht von den Abstellanlagen, vereiste Weichen verhindern die notwendigen Erkundungsfahrten. Am frühen Nachmittag geht es dann wieder los.

Uelzen - Die Wiederaufnahme des Zugverkehrs beim Bahnunternehmen Metronom hat begonnen. „Nach der witterungsbedingten Zwangspause kommt der Metronom-Zugverkehr im Norden Schritt für Schritt wieder in Fahrt“, teilte das Unternehmen am frühen Nachmittag mit. So seien die Strecken zwischen Hamburg und Uelzen sowie Hamburg und Bremen wieder mit voller Geschwindigkeit befahrbar.

Nach und nach sollen immer mehr Züge eingesetzt werden. Zu Verspätungen kann es noch im Bereich des Hauptbahnhofs von Hannover kommen. Zwischen Göttingen und Northeim verkehren aktuell Pendelzüge.

Am Vormittag waren keine Erkundungsfahrten möglich

Wegen eingefrorener Weichen hatte die ursprünglich für heute um 10.00 Uhr vorgesehene Wiederaufnahme des Verkehrs verschoben werden müssen. „Es können keine Erkundungsfahrten aufgenommen werden“, hatte am Vormittag ein Metronom-Sprecher auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mitgeteilt. Durch die Wetterlage konnten die Züge nicht aus den Abstellanlagen geholt werden.

Trotz der Wiederaufnahme müsse weiterhin mit Einschränkungen gerechnet werden. Ein stabiler Betrieb wäre wohl erst am Sonntag oder am Anfang der Woche möglich. Angesichts der dynamischen Lage sei dies aber „ein Blick in die Glaskugel“, sagte der Sprecher. Reisende sollen weiterhin etwas mehr Zeit einplanen und vor einer Fahrt die elektronischen Auskunftsmöglichkeiten nutzen.

Die betroffenen Verbindungen im Überblick