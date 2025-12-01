Der FC Bayern gibt eine Personalie bekannt. In einem Gremium gibt es einen Wechsel.

München - Michael Diekmann rückt in den Aufsichtsrat des FC Bayern München. Er ersetzt dort ab der kommenden Sitzung Werner Zedelius, der seit mehr als zehn Jahren dem Gremium angehörte. Diekmann ist Vorsitzender des Aufsichtsrats von Bayern-Sponsor Allianz. Zedelius war ebenfalls entsendeter Vertreter des Unternehmens.

„In Michael Diekmann gewinnen wir einen neuen erstklassigen Impulsgeber für unser Gremium. Er wird uns helfen, mit seiner Persönlichkeit und seiner wirtschaftlichen Kompetenz den Club weiterzuentwickeln“, wird Bayerns Aufsichtsratsvorsitzender Herbert Hainer in einer Mitteilung zitiert.