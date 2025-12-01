Dynamo Dresden muss lange auf seinen Torhüter verzichten. Trainer Thomas Stamm sichert Unterstützung zu und spricht auch über den Vertreter.

Dresden - Dynamo Dresdens Torwart Lennart Grill hat sich schwer am rechten Knie verletzt und fällt mehrere Monate aus. Der 26-Jährige zog sich die Verletzung beim 2:1 der Sachsen am Sonntag gegen Fortuna Düsseldorf zu und soll nun operiert werden.

„Der Ausfall von Lennart trifft uns alle und trübt auch die Freude über den ersten Heimsieg“, sagte Dynamo-Trainer Thomas Stamm. Mit Blick auf Torwart Tim Schreiber ergänzte er: „Wir sind froh, dass wir mit Tim einen starken Torhüter haben, der glücklicherweise nach seiner Verletzung wieder voll einsatzfähig ist und nun erneut zwischen die Pfosten rücken kann.“

Zu Grill erklärte Stamm: „Lennart werden wir auf dem Reha-Prozess eng begleiten und ihn dabei unterstützen, mit alter Stärke auf den Platz zurückzukehren.“