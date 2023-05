Michael Wendler soll sich eine neue Bleibe gesucht haben. Das Grundstück mit Haus in Cape Coral, Florida soll weit über eine Million Dollar kosten. Wie kann sich der Schlagersänger das leisten, trotz hoher Steuerschulden in Deutschland?

Wendler kauft Millionen-Villa in Florida - trotz Steuerschulden in Deutschland

Michael Wendler hat hohe Schulden in Deutschland. Trotzdem soll er sich in Florida eine neue, millionenschwere Bleube gesucht haben.

Cape Coral/Florida/DUR/acs - Der Wendler soll sich eine neue Bleibe zugelegt haben. Laut RTL-Informationen hat der umstrittene Schlagersänger ein Grundstück mit Haus direkt am Wasser in Cape Coral, Florida erworben. Der geschätzte Kaufpreis soll dabei weit über eine Million Dollar liegen.

Wie kann Michael Wendler sich das leisten? Schließlich hat der 50-Jährige Schulden beim Finanzamt in Nordrhein-Westfalen in Deutschland - ebenfalls in Millionenhöhe.

Michael Wendler kauft neues Grundstück und Haus in Florida

Laut RTL-Informationen soll der Musiker sein neues Grundstück und Haus über einen Kredit beziehungsweise eine Hypothek bezahlt haben. Die Firma F&P Financial LLC soll dem Sänger demnach 1.020.000 Million Dollar bewilligt haben. Den Kauf soll der Wendler über die erst vor zwei Jahren gegründete Firma Peace River Inc. 2021 abgeschlossen haben, bei der er eingetragener Präsident ist.

In den letzten Wochen gab es immer wieder Schlagzeilen um die finanzielle Lage des Wendlers und seiner Frau Laura Müller. So wurde noch vor einigen Tagen berichtet, dass die werdenden Eltern das Grundstück vom Wendler in Florida für umgerechnet etwa 283.000 Euro im Internet inseriert haben.

Laura Müller: Geburt des Kindes steht wohl kurz bevor

Auch die abgesagte TV-Doku von RTL Zwei, bei der Laura und Michael Wendler in ihrem jungen Elternglück begleitet werden sollten, ließ Raum für Spekulationen über die finanzielle Situation des Paares. Durch die Absage der Doku gingen den beiden rund 500.000 Euro durch die Lappen.

Momentan wird vermutet, dass Laura Müllers und Michael Wendlers Haupteinnahmequelle die Bezahlplattform OnlyFans ist. Dort vermarktete Laura auch ihre Schwangerschaft. Gegen Geld zeigte sie erotische Babybauchfotos von sich und preist diese mit Code-Wörtern wie "Schwanger und geil" an.

Die Geburt ihres Kindes soll nun kurz bervostehen. Das lässt zumindest eine Ankündigung auf Onlyfans vermuten, bei der Laura vom Ende ihrer Schwangerschaft und einer anschließenden Pause auf der Plattform spricht.

Höchste Zeit also, sich nach einer geeigneten Bleibe umzusehen!