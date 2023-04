Hat Schlagersänger Michael Wendler etwa Geldsorgen? Er soll sein Grundstück in Florida verkaufen wollen. Zudem will er nach dem gescheiterten TV-Comeback nun wieder auf die Bühne.

Michael Wendler kündigt für 2024 eine neue Tour an - mit neuem Album.

Magdeburg/DUR/acs - Hat Michael Wendler etwa akute Geldsorgen? Der Musiker soll sein Grundstück in Florida zum Verkauf angeboten haben. Das berichtet die Bild. Gleichzeitig kündigt der Schlagersänger sein Musik-Comeback auf Twitter an.

Es ist kein Geheimnis, dass der Wendler in Deutschland stark verschuldet ist. Nachdem die geplante Doku-Soap bei RTL2 über ihn und seine schwangere Frau Laura Müller nach großer Kritik wieder abgesagt wurde, muss der Gürtel nun scheinbar enger geschnallt werden. Laut Medienberichten verlor das Trash-Promi-Paar durch das geplatzte TV-Projekt rund 500.000 Euro.

Michael Wendler verkauft Grundstück in Florida

Wie die Bild berichtet, verkauft Michael Wendler sein Grundstück am Wasser in Punta Gorda in Florida. Es sei für umgerechnet etwa 283.000 Euro im Internet inseriert. Der Wendler hatte ursprünglich große Bauvorhaben für das Grundstück. Aus den Plänen wird jetzt wohl nichts mehr.

Um den aufwendigen Lebensstil in den USA zu finanzieren, vermaktet das Paar derzeit vor allem die Schwangerschaft von Laura Müller auf der Bezahl-Plattform OnlyFans. Erotische Babybauch-Fotos gibt es dort gegen Geld zu sehen. "Schreibe mir 'geil und schwanger' für die unglaublichen heißen Pics", pries Laura erst kürzlich ihre Fotos an. Das kam selbst bei den meisten der verbliebenen Fans nicht gut an.

Michael Wendler kündigt neue Tour und neues Album an

Ein weiteres Indiz für die mögliche Geldnot des Wendlers: Scheinbar möchte der einstige Schlagerstar seine Musik-Karriere wieder ankurbeln. Auf Twitter kündigt der 50-Jährige ein neues Album und eine neue Tour an.

Er schreibt: "Liebe Fans und Freunde. Ich werde für Euch im kommenden Jahr wieder Konzerte geben. In wenigen Wochen startet der Ticket-Vorverkauf für meine Egal-Tour 2024. Informationen folgen! Natürlich singe ich für Euch meine größten Hits aber auch brandneue Songs aus meinem neuen Album welches gerade produziert wird. Ich hoffe, ihr seid dabei. Nichts kann aufhalten was kommt…. Die Rückkehr des Königs."

GOOD MORNING IN THE MORNING AUS DEN USA ☀️😊



Liebe Fans und Freunde.



Ich werde für Euch im kommenden Jahr wieder Konzerte geben.



In wenigen Wochen startet der Ticket-Vorverkauf für meine EGAL-TOUR 2024.

Informationen folgen!



Natürlich singe ich für Euch meine größten Hits… pic.twitter.com/1RPJRAAqse — Michael Wendler (@MichaderWendler) April 23, 2023

Wo er auftreten wird und vor allem in welchem Land seine Konzerte stattfinden werden, verriet der Wendler jedoch noch nicht. Er lebt derzeit mit seiner Frau Laura Müller in den USA.

Wendler fällt durch Verschwörungstheorien auf

Michael Wendler ist in den letzten Jahren vor allem durch wirre Aussagen und Verschwörungstheorien rund um die Corona-Politik in Deutschland aufgefallen. Seitdem sind er und seine Frau in Verruf geraten. Das wirkt sich auch finanziell aus - vor allem auch auf die Karriere von Ehefrau Laura Müller. Werbepartner sind abgesprungen, geplante Kooperationen wurden abgesagt.

Einkünfte haben Michael Wendler und Laura Müller vor allem noch durch den gemeinsamen OnlyFans-Kanal. Ob der Verkauf des Grundstückes in Florida sowie die geplante Tour und das neue Album den Wendler aus seiner scheinbaren Geldnot retten wird - wir werden sehen.