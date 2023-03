Magdeburg (us) - Michael Wendler hat offenbar genug von den schlechten News. Er macht seinen Telegram-Kanal, den er Anfang 2021 gegründet hatte, nachdem er in anderen Sozialen Medien abgeblitzt war, dicht. Dies verkündet er selbst.

Lesen Sie auch: Michael Wendler fliegt aus eigenen Hunde-Kanal - und flippt auf Telegram aus

"Liebe Follower Fans und Freunde", schreibt der Barde in Großbuchstaben und ohne Kommazeichen auf seinem Telegram-Kanal, "Ich habe mich entschieden, meinen Telegram-Kanal in den nächsten Tagen komplett zu löschen".

Schlagersternchen Wendler macht seinen Telegram-Kanal dicht. Foto: Screenshot/Telegram

Zumindest auf diesem Wege werden die 11.700 Follower von "Florida Media USA", wie sich das Social-Media-Machwerk nannte, keine Anti-Corona-Meldungen umstrittener Quellen mehr lesen können.

Michael Wendler auf Telegram: Schluss mit Verschwörung?

"Es wird hier keinen Content mehr geben", so der mit seinen 50 Jahren noch einmal Vater wird.

Lesen Sie auch: Der tiefe Fall des Michael Wendlers: Leben er und Laura Müller jetzt in einem Wohnmobil?

Ein Grund könnte die mittlerweile offenbar schwindende Finanzkraft des Schlagersternchens sein, wie die "Bild"-Zeitung erfahren haben will. Sie zitiert ihre Quelle wie folgt: "Michael will sich von den Verschwörungstheorien distanzieren, damit seine Frau Laura neue Werbepartner bekommt und er wieder zurück ins Rampenlicht kann."

Lesen Sie auch: Foto-Beweis - Hier zeigt Laura Müller ihren Babybauch

Tatsächlich soll offenbar die Zusammenarbeit mit Werbern Geld in die anscheinend klammen Kassen spülen. Bereits in den letzten Tagen zog Wendler-Frau Laura Müller aus Sachsen-Anhalt offenbar einen lukrativen Deal mit einem Babywanne-Hersteller an Land, für den die 22-Jährige auf Instagram Werbung macht, und bietet Bilder ihrer Schwangerschaft auf der überwiegend für erotische Bilder bekannten Bezahl-Plattform OnlyFans an.