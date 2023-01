Nachdem er seinen eigenen Hunde-Kanal auf Instagram gekapert hat, ist der umstrittene Schlagersänger Michael Wendler gleich wieder von der Plattform entfernt worden. Nun wütet er auf Telegram und glaubt an eine gezielte Medienhetze gegen ihn.

Magdeburg (us) - Nachdem der seit Jahren durch Skandale aufgefallene und umstrittene Schlagersänger Michael Wendler auf Instagram gesperrt wurde, hat er offenbar ein kurzes Intermezzo auf dem Nachrichtenkanal gegeben. Nur um sofort wieder rausgeworfen zu werden, wie es scheint. Denn der "Egal"-Sänger ist mittlerweile nirgendwo mehr zu finden.

Der Ehemann der aus Sachsen-Anhalt stammenden Laura Müller hat nach eigenen Angaben bereits vor einiger Zeit einen Instagram-Account für seine Hunde Smoke und Tiger mit über 12.000 Followern aufgebaut. Diesen Zugang hat der zuletzt immer wieder wegen seiner Anti-Corona-Haltung auffällig gewordene Schlagerbarde offenbar kurzerhand zum Weihnachstfest in seinen eigenen Kanal "der_michael_wendler" umbenannt und alle Hundefotos gelöscht.

Mit Anwälte-Team gegen "Propaganda Medien"

Doch aus dem Coup von Wendler wurde nichts. Auf Telegram wirft er auf seinem Account mit über 107.000 Followern den Medien, die über seine gescheiterte Aktion, seine Nähe zu Verschwörungstheorien und die Vorliebe für Artikel aus dem tendenziell rechtskonservativen Spektrum berichten, gezielte Hetze gegen ihn vor.

Die im Grundgesetz verankerte Meinungsfreiheit wird von Instagram noch immer mit Füßen getreten.

Erneut zeige ich Deutschland und der Welt wie Ekelhaft und Gefährlich eine Welt mit Zensur ist.



Wer schweigt stimmt zu 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/EHdgH1BaBX — Michael Wendler (@MichaderWendler) December 27, 2022

"Jetzt nochmals für alle Propaganda Medien zum mitschreiben. Die Meinungsfreiheit ist im Grundgesetz fest verankert", entrüstet sich der 50-Jährige. "Um Menschen im Widerstand zum Schweigen zu bringen, bedient man sich immer wieder der selben Totschlag-Keule", heißt es dazu in Großbuchstaben. Nun würde sich ein "großes Team" aus "Anwälten im Widerstand, mit den kritischen Medienberichten beschäftigen, droht der Barde.

Wendler ein Opfer falscher Anschuldigungen?

Wendler selbst sieht sich offenbar als Opfer von falschen Anschuldigungen, deutet seinen Rauswurf bei Twitter, Facebook und Instagram als Zensurmaßnahmen - wenngleich der 50-Jährige auf Twitter seit Ende vergangenen Jahres wieder zu Gange ist.

Good morning aus Florida ☀️ ICH BIN ZURÜCK AUF TWITTER DA SICH DER WIND GEDREHT HAT 👍



Good morning aus Florida ☀️ ICH BIN ZURÜCK AUF TWITTER DA SICH DER WIND GEDREHT HAT 👍



ALLES WIRD GUT — Michael Wendler (@MichaderWendler) November 19, 2022

Er glaube, heißt es auf Wendlers Telegram-Kanal, eine große deutsche Boulevardzeitung habe eine Bitte um Löschung seines neuen Instagram-Kontos beantragt.

"Wir werden nicht schweigsam zulassen, was hier gerade geplant ist oder passiert", äußert sich Wendler kryptisch gegen "finanzstarke elitäre Mächte im Hintergrund". Immerhin, heißt es weiter, handele es sich um eine Fake-Pandemie. Er selbst warne lediglich vor einer vermeintlich gefährlichen Corona-Impfung. "Ich habe alles für Euch aufgegeben, um die Wahrheit zu fördern und Euch zu warnen", so Wendler am Montagabend.

Geteilt werden bei Michael Wendlers Telegram-Kanal unter anderem Artikel von Ex-Bild-Chef Julian Reichelt, dem Journalisten Roland Tichy und Beiträge der ehemaligen Fernsehmoderatorin Eva Herman.