Das Wetter in Berlin und Brandenburg ist unbeständig. Wer unterwegs ist, sollte einen Regenschirm dabeihaben.

Mild und regnerisch in Berlin und Brandenburg

In Berlin und Brandenburg ist das Wetter trüb und regnerisch. (Archivfoto)

Berlin/Potsdam - In Berlin und Brandenburg bringt der Tag wechselhaftes Wetter und milde Temperaturen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es am Morgen an vielen Orten trocken. Im Laufe des Tages können dann von Süden nach Norden Regenwolken durch die Region ziehen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 7 und 10 Grad und schwacher Wind weht aus südlicher Richtung.

Nachts bleibt es den Angaben zufolge zunächst stark bewölkt. In den östlichen Landesteilen kann es noch etwas regnen. Die Temperaturen sinken auf 5 bis 3 Grad.

Schauer und Wind am Mittwoch

Am Mittwoch bleibt es der Prognose nach nass, erst am Abend könne der Regen allmählich nachlassen. Die Temperaturen steigen dann erneut auf 7 bis 10 Grad, begleitet von leichtem Wind.

Freundlicher startet der Donnerstag mit Auflockerungen am Morgen, bevor im Tagesverlauf erneut dichte Wolken und an einigen Orten leichter Regen aufziehen.