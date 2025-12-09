Kein Schnee in Sicht: In Berlin und Brandenburg bleiben die Temperaturen zweistellig. Regen gibt es kaum.

Potsdam - Die Temperaturen bleiben in Berlin und Brandenburg weiterhin mild. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet im Tagesverlauf Höchstwerte von 12 bis 15 Grad. Dabei könne es gerade im Norden bei starker Bewölkung lokal etwas regnen. Im Süden ist es demnach meist niederschlagsfrei. Dieser Trend setzt sich laut DWD auch in der Nacht zum Mittwoch fort. Dann sollen die Tiefstwerte 10 bis 8 Grad betragen.

Am Mittwoch ist es bei Höchsttemperaturen um 13 Grad überwiegend trocken. In der Nacht zu Donnerstag kann es der Prognose zufolge bei einem Tiefstwert von 8 Grad auch vereinzelt regnen. Am Donnerstag soll es bewölkt, aber trocken bleiben. Die Höchsttemperatur liegt bei 11 Grad.