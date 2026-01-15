Nach Schnee und Eis entspannt sich die Lage. Zwar bleibt der Himmel oft grau, doch steigende Temperaturen und weniger Regen sorgen zumindest für Entspannung im Straßenverkehr.

Dresden/Magdeburg/Erfurt - Kurz vor dem Wochenende stellt sich in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen freundlicheres Wetter ein. Der Regen zieht ab und die Glättegefahr sinkt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) deutlich.

Der Tag beginnt noch mit gebietsweise dichtem Nebel sowie leichtem Niederschlag. Im Tagesverlauf lockert die Wolkendecke zunehmend auf, die Temperaturen steigen am Nachmittag auf bis zu 10 Grad. In höheren Lagen kann es stürmisch werden. In der Nacht zu Freitag warnt der DWD stellenweise vor Glätte, da nasse Straßen bei Temperaturen um 0 Grad überfrieren können.

Zum Start in das Wochenende legt sich am Freitagmorgen zäher Nebel über den Südosten Deutschlands. Dabei wird es wieder windig. Die Temperaturen erreichen bis zu 11 Grad. Nur in Sachsen bleibt es mit Höchstwerten um 5 Grad deutlich kühler. Der Himmel zeigt sich überwiegend wolkenverhangen, Regen wird jedoch nicht erwartet. In der Nacht zu Samstag besteht erneut örtliche Glättegefahr.

Am Samstag und Sonntag sinken die Werte wieder: Bei 1 bis 4 Grad zeigt sich die Sonne am häufigsten in Thüringen. In Sachsen und Sachsen-Anhalt dominieren dagegen Wolken das Wettergeschehen.