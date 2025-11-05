Potsdam - In den kommenden Tagen bleibt es mild und trocken in Berlin und Brandenburg. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wird es heute bewölkt und die Höchsttemperaturen steigen auf 13 bis 16 Grad. In der Nacht zum Donnerstag kühlt es demnach auf fünf bis ein Grad ab. Verbreitet kann es zu Bodenfrost kommen. Auch flache Nebelfelder seien örtlich möglich.

Am Donnerstag erwartet der DWD viel Sonnenschein. Die Höchsttemperaturen sollen 12 bis 14 Grad betragen. Frostgefahr bestehe auch in der Nacht zum Freitag, da die Tiefsttemperaturen auf fünf bis zwei Grad fallen. Zudem gebe es teilweise Dunst, Nebel oder Hochnebel. Am Freitag gibt es bei 11 bis 13 Grad ein Wechselspiel von Sonne und Wolken, teilte der DWD mit.