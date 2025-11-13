Bis zu 18 Grad erwartet der Deutsche Wetterdienst in der Hauptstadtregion. Doch die milden Temperaturen weichen schnell wieder einstelligen Werten und Regen.

Berlin/Potsdam - In Berlin und Brandenburg können sich die Menschen kurz vor dem Wochenende auf milde Temperaturen mit bis zu 18 Grad freuen. Der Donnerstag zeigt sich ansonsten eher trüb: Dichter Nebel lässt die Sonne laut Deutschem Wetterdienst (DWD) nur indirekt durchscheinen. Bereist am Abend kommt Regen auf. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 7 Grad.

Am Freitag lässt der Regen im Tagesverlauf nach. Bei Werten zwischen 11 und 15 Grad bleibt es jedoch meist wolkenverhangen. In der Nacht kehrt der Regen gebietsweise zurück und die Temperaturen sinken auf bis zu 4 Grad.

Auch am Samstag bleibt das Wetter wechselhaft - eine Mischung aus Wolken und Regen dominieren. Dabei ist es mit Höchstwerten von sieben Grad im Vergleich deutlich kühler als zuvor.