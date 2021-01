Ein Millionengewinn im Lotto wurde nicht abgeholt - jetzt fließt das Geld in einen Topf für Sonderauslosungen. Foto: Inga Kjer/dpa Inga Kjer

Über 11 Millionen Euro - ein unbekannter Lotto-Gewinner hat seine große Chance verpasst. Trotz Aufrufen war der Glückspilz über Jahre nicht auffindbar. Nun ist die Frist abgelaufen.

Stuttgart (dpa) - Das war's für einen Lottogewinner aus Baden-Württemberg. Er hat seinen Anspruch in Höhe von 11,3 Millionen Euro nicht rechtzeitig abgeholt.

Der Gewinn sei daher zum Jahreswechsel verfallen, sagte der Geschäftsführer der Staatlichen Toto-Lotto GmbH, Georg Wacker, am Montag in Stuttgart. Die Summe fließe nun in den Topf für Sonderauslosungen.

Der bislang unbekannte Glückspilz war seit der Ziehung im April 2017 gesucht worden. Trotz regelmäßiger Aufrufe hatte sich aber niemand gemeldet. Einen nicht abgeholten Gewinn dieser Höhe habe es im Südwesten bisher nicht gegeben, teilte die Lotto GmbH mit. Lotto-Erfolge verjähren drei Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem gespielt wurde. Der Gewinn - exakt 11.300.368 Euro - wäre komplett steuerfrei gewesen.

