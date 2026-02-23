Zoll-Kontrolleure haben voriges Jahr erneut viele Fälle von Schwarzarbeit aufgedeckt. Welche Branchen die Beamten besonders ins Visier genommen haben.

Dresden - Zollfahnder haben vergangenes Jahr in Sachsen rund 1.300 Arbeitgeber mit Blick auf Schwarzarbeit kontrolliert und dabei knapp 18.300 Beschäftigte überprüft. Solche Überprüfungen gab es demnach vor allem auf dem Bau, bei Gaststätten und Beherbergungsbetrieben sowie im Bereich Spedition und Logistik, wie aus Zahlen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit hervorgeht. Im Ergebnis wurden rund 3.800 Strafverfahren (2024: 4.108) eingeleitet und etwa 1.400 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten (1.525).

Alljährlich decken die Beamten mit ihren Kontrollen Millionenschäden auf. Dabei handelt es sich den Angaben zufolge vor allem um Beiträge zur Sozialversicherung, die nicht oder zu wenig gezahlt wurden. Der Schaden aus den im vergangenen Jahr abgeschlossenen Verfahren beläuft sich auf knapp 30,5 Millionen Euro. Im Jahr zuvor waren es rund 27,7 Millionen Euro.