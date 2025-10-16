Ein Feuer auf einem Recyclinghof in Hambühren führt zu einem Millionenschaden. Die Einsatzkräfte kämpfen noch gegen Glutnester – die Ursache ist bislang unklar.

Die Halle wurde so stark beschädigt, dass sie abgerissen werden muss. (Symbolbild)

Hambühren - Ein Großbrand hat auf einem Recyclinghof in Hambühren (Landkreis Celle) einen Schaden in Höhe von etwa einer Million Euro verursacht. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer am Mittwochabend in einer Lagerhalle aus, in der Pressmaschinen und gepresste Papierballen lagerten. Die Flammen zerstörten weite Teile des Gebäudes, verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr war stundenlang im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Ein Übergreifen der Flammen auf umstehende Gebäude wurde verhindert. Am Morgen dauerten die Nachlöscharbeiten noch an. Die Einsatzkräfte rissen Teile der Fassade ein, um an verbliebene Glutnester zu gelangen. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Halle durch das Feuer so stark beschädigt, dass sie abgerissen werden muss.

Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.