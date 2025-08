Es ist einer der größten Risse in diesem Jahr im Freistaat. Nun wird ermittelt, welches Raubtier verantwortlich sein könnte.

Erfurt - Mindestens neun Schafe sind beim Angriff eines Raubtiers in Bad Berka vor dem Hainich (Wartburgkreis) getötet worden. Laut vorläufiger Einschätzung des Kompetenzzentrums Wolf könnte es sich um einen Wolf oder Hund gehandelt haben, teilte ein Sprecher des Umweltministeriums mit. Genproben seien genommen worden und würden ausgewertet.

Es wäre einer der größten Wolfsrisse in diesem Jahr in Thüringen. Erst Mitte Juli hatte ein Wolf 25 Schafe im Landkreis Gotha getötet. Bei 21 toten Schafen Ende Juni im Wartburgkreis wurde ein Hund als Verursacher ermittelt.

Bei dem Vorfall am Dienstag seien neun Schafe tot aufgefunden worden. Weitere Tiere seien so stark verletzt gewesen, dass sie später getötet werden mussten, sagte der Sprecher weiter. Eine endgültige Zahl stehe erst in den nächsten Tagen fest, da noch nicht alle Tiere gefunden worden seien. Die Herde sei durch ein 90 Zentimeter hohes Netzgeflecht geschützt gewesen. Optimal sei ein Zaun von mindestens 120 Zentimetern.