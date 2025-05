Die AfD in Brandenburg wurde vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. (Symbolbild)

Potsdam - Der brandenburgische Verfassungsschutz hat die Landes-AfD bereits am 14. April als gesichert rechtsextremistisch hochgestuft. Sie habe jedoch erst am 5. Mai davon Kenntnis erlangt, sagte Innenministerin Katrin Lange (SPD). Bisher wurde die AfD-Landespartei in Brandenburg als Verdachtsfall bewertet.