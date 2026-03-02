Kraushaar sieht beim Strukturwandel in der Lausitz noch Luft nach oben. Was die Infrastrukturministerin vom Bund erwartet.

Die sächsische Infrastrukturministerin Regina Kraushaar (CDU) fordert von der Bundesregierung mehr Engagement bei der Begleitung des Strukturwandels in der Lausitz. (Archivbild)

Dresden - Die sächsische Infrastrukturministerin Regina Kraushaar (CDU) fordert von der Bundesregierung mehr Engagement bei der Begleitung des Strukturwandels in der Lausitz. Sie sehe nicht so oft „die für den Strukturwandel auch verantwortlichen Spitzenführungskräfte im Bund hier bei uns im Land“, sagte die CDU-Politikerin MDR Aktuell.

Die Infrastrukturministerin verwies zudem darauf, dass die Umsetzung des Ausstiegs aus der Braunkohle ein jahrelanger Prozess sei. „Also dass in der Lausitz alles super läuft, kann man schon deswegen nicht sagen, weil wir ganz, ganz viele von den Projekten ja noch gar nicht umgesetzt haben“, sagte Kraushaar.

Zuletzt hatte die CDU-Politikerin den Bundestag bereits zu einer zügigen Befassung mit dem Neubau der Bahnstrecke von Dresden nach Prag aufgefordert. Das Projekt soll die Reisezeit zwischen beiden Städten von derzeit zweieinhalb Stunden auf eine Stunde verkürzen.