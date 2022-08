Ministerin warnt vor Hofsterben: Pflanzenschutzmittel-Verbot

Hannover - Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast hat EU-Pläne für einen geringeren Einsatz von Pflanzenschutzmitteln kritisiert. Sie könne die Proteste von Landwirten dagegen gut verstehen, teilte die CDU-Politikerin am Montag mit. „Das geplante Verbot von Pflanzenschutzmitteln in Landschaftsschutzgebieten bedeutet das Aus für viele Höfe in Niedersachsen. Damit verabschieden wir uns von der Selbstversorgung durch die heimische Nahrungsmittelproduktion.“ Sie erwarte eine deutliche Korrektur des Gesetzentwurfs.

Die EU-Kommission strebt dem Ministerium zufolge ein komplettes Verbot von Pflanzenschutzmitteln in Landschaftsschutzgebieten sowie eine Reduktion um 50 Prozent bis 2030 an. Mit rund 200 Traktoren demonstrierten Bauern am Montag vor dem Dienstsitz des Bundesagrarministeriums in Bonn unter anderem gegen diese EU-Pläne.