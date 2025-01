Betrüger versuchen in Deutschland über gefälschte Steuerbescheide an Geld zu kommen. Nun sind die ersten Fälle in Brandenburg bekanntgeworden. Das Finanzministerium warnt.

Potsdam - Das Brandenburger Finanzministerium warnt vor gefälschten Steuerbescheiden. „In einigen Bundesländern sind aktuell mehrere Fälle von gefälschten Steuerbescheiden mit Zahlungsaufforderungen bekanntgeworden“, hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums in Potsdam. Nun seien auch Menschen in Brandenburg Opfer der Betrugsmasche geworden.

Die gefälschten Steuerbescheide kamen laut Ministerium per Post bei den Bürgern an. Darin wurden sie aufgefordert, Einkommensteuer nachzuzahlen. Einige der Betroffenen hatten Zweifel an der Echtheit der Steuerbescheide und kontaktierten das Finanzamt. Dadurch wurde der Betrug bekannt. Die angegebene Steuernummer und Steueridentifikationsnummer waren in den Schreiben falsch.

Das Ministerium empfahl, die Steuerbescheide genau zu prüfen und vor allem die persönliche Steuernummer und die Steueridentifikationsnummer abzugleichen.