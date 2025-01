Hannover - Ministerpräsident Stephan Weil hat in seiner Neujahrsansprache die Menschen in Niedersachsen zum Wählen aufgefordert. „Meine herzliche Bitte an Sie alle ist: Gehen Sie zur Wahl, machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch“, sagte er. Einer seiner Wünsche für das Jahr 2025 sei es, „immer und überall“ die Demokratie zu stärken und zu schützen. „Wie Sie wissen, sind in wenigen Wochen vorgezogene Bundestagswahlen, das ist dafür eine gute Gelegenheit“, sagte Weil.

Das abgelaufene Jahr habe „uns viele Herausforderungen und Probleme bereitet“, sagte der SPD-Politiker und verwies auf das Hochwasser vor einem Jahr, die Sorgen in Niedersachsen um den kriselnden VW-Konzern und auf den „furchtbaren Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg, der uns alle erschüttert hat“.

Demokratie „ist es wert, dass wir uns für sie einsetzen“

Weil hob aber auch Positives hervor. Er nannte unter anderem die Hilfsbereitschaft bei der Bewältigung der Folgen des Hochwassers. „Das war ein Beispiel dafür, wozu unsere Gesellschaft imstande ist, wenn wir zusammenhalten.“ Zudem sei die deutsche Wirtschaft „nach wie vor die drittgrößte in der Welt“. Die Demokratie in Deutschland sei natürlich „nicht perfekt und nicht fehlerfrei, aber sie ist es wert, dass wir uns für sie einsetzen und sie verteidigen“, sagte der 66-Jährige weiter.

Neben einer hohen Wahlbeteiligung bei der vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar wünsche er sich zudem, die anstehenden Probleme mit dem gebotenen Selbstbewusstsein und der notwendigen Zuversicht klar zu benennen und anzugehen. Und zwar gemeinsam, „wo immer das möglich ist, auch wenn es schwierig erscheinen mag“, sagte Weil. „Ein gutes Beispiel ist die am Ende eben doch noch gelungene Tarifeinigung bei Volkswagen.“

Die Neujahrsansprache wird gegen 19.55 Uhr im NDR ausgestrahlt.