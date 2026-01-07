Glatte Wege, Dauerfrost und nachts bis zu minus 13 Grad: Wer in Berlin und Brandenburg draußen unterwegs ist, muss mit rutschigen Wegen rechnen.

In Berlin und Brandenburg bleibt es frostig – zum Ende der Woche sorgen Schnee und Glätte erneut für winterliche Verhältnisse. (Archivbild)

Berlin/Potsdam - Am Mittwoch zeigt sich das Wetter zunächst ruhig, aber eisig. Nach einem wolkigen Start setzt sich vielerorts die Sonne durch und es bleibt trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen kommen jedoch nicht über den Gefrierpunkt hinaus: Bei Höchstwerten zwischen minus 3 und minus 1 Grad herrscht verbreitet Dauerfrost. In den Morgenstunden besteht örtlich Schnee- und Eisglätte. Die Verkehrsinformationszentrale Berlin warnt: „Weiterhin kann es insbesondere auf Geh- und Radwegen sehr glatt sein.“

In der Nacht zum Donnerstag wird es den Wetterexperten nach bitterkalt. Die Temperaturen sinken auf bis zu minus 10 Grad, im Südosten Brandenburgs teils bis zu minus 13 Grad. Von Westen ziehen im Verlauf Wolken auf, stellenweise fällt bereits etwas Schnee.

Am Donnerstag und Freitag verdichten sich die Wolken weiter. Von Westen und Südwesten greift dem DWD zufolge wiederholt Schneefall auf die Region über, der am Freitagabend in Schneeregen übergehen kann. Auch das Wochenende bleibt winterlich mit Dauerfrost, einzelnen Schneeschauern und teils zweistelligen Minusgraden in den Nächten.