Berlin - Miren Catovic ist neuer Cheftrainer der Fußballerinnen von Regionalligist Viktoria Berlin. Der 35-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2026, wie der Club mitteilte. Catovic hat die A-Lizenz und trainierte bis zum vergangenen November das Zweitliga-Frauenteam des FC Ingolstadt. Viktoria hatte sich im Dezember von Trainer Dennis Galleski getrennt.

Der ambitionierte Club mit vielen prominenten Investorinnen will in dieser Spielzeit endlich den Aufstieg schaffen. In den vergangenen zwei Spielzeiten gelang das nicht. Aktuell stehen die Süd-Berlinerinnen auf Rang zwei. Nur der Tabellenerste kommt in die Aufstiegsspiele.