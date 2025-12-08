Der 35 Jahre alte Angeklagte soll zwischen 2009 und 2022 vier Jungen zum Teil schwer missbraucht haben. Nun steht er vor Gericht. Die Öffentlichkeit bleibt allerdings ausgeschlossen.

Bremen - Der Prozess wegen des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern gegen einen Tanztrainer am Landgericht Bremen wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt. Die Verteidigung hatte zum Prozessauftakt einen entsprechenden Antrag gestellt, dem das Gericht entsprach. Die Vorsitzende Richterin begründete die Entscheidung damit, dass die mutmaßlichen Opfer bei den Taten minderjährig gewesen und ihre Interessen dadurch schutzwürdig seien. Auch der Angeklagte sei bei den mutmaßlichen Taten teilweise selbst noch Heranwachsender gewesen. Dadurch gelte auch für ihn ein besonderer Schutz.

Anders als vom Anwalt des Angeklagten gefordert, wird die Öffentlichkeit aber zur Urteilsverkündung wieder zugelassen. Das Urteil wird für Ende Februar 2026 erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 35-jährigen Deutschen vor, während seiner Tätigkeit als Tanztrainer in einer Bremerhavener Tanzschule von 2009 bis 2022 an vier Jungen zum Teil schwere sexuelle Handlungen ausgeführt zu haben.

Der Fall sorgte für Aufsehen, weil eines der mutmaßlichen Opfer der Profitänzer und Tiktok-Star Avemoves ist. In einem Youtube-Video vom April dieses Jahres berichtete er erstmals vom jahrelangen Missbrauch durch seinen Tanzlehrer. Dieser begann demnach, als er zehn Jahre alt war.