Bei einem Streit zwischen Autofahrern im Emsland holt ein Beteiligter plötzlich eine Axt aus dem Kofferraum. Im anderen Auto sitzen Kinder im Alter von fünf und drei Jahren.

Ein Mann soll einem anderen Autofahrer mit einer Axt gedroht haben. Die Polizei sucht den Verdächtigen nun. (Symbolbild)

Werlte - Ein Unbekannter soll bei einem Streit zwischen zwei Autofahrern im Emsland eine Axt aus dem Kofferraum geholt und damit gedroht haben. Der Mann sei mit der Axt auf den 25-jährigen Geschädigten zugegangen, teilte die Polizei mit. Im Auto des Geschädigten saßen demnach dessen 25-jährige Ehefrau sowie die beiden Kinder im Alter von fünf und drei Jahren.

Zum Einsatz sei die Axt bei dem Vorfall in Werlte Ende Dezember aber nicht gekommen. Aus Sicht der Polizei handelt es sich um eine versuchte gefährliche Körperverletzung sowie Bedrohung und Nötigung. Zeugen, die Hinweise zur Tat, dem Fahrzeug mit Osnabrücker Kennzeichen oder dem unbekannten Mann geben können, sollen sich bei der Polizei melden.