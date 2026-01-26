Aus Angst, verfolgt zu werden, ruft ein junger Mann die Polizei. Doch vor Ort stellt sich heraus, dass der 20-Jährige unter Drogeneinfluss steht und eine Pistole bei sich trägt.

Dresden - Ein junger Mann ist in Dresden mit einer geladenen Schreckschusswaffe und etwa 100 Gramm Drogen festgenommen worden. In Sorge, dass der 20-Jährige von mehreren Personen verfolgt würde, hatte er selbst die Polizei gerufen, heißt es in einer Mitteilung. Vor Ort konnten die Beamten keine Verfolger feststellen.

Stattdessen hatte der Mann laut der Polizei neben der Pistole 40 Gramm Kokain, 45 Gramm Haschisch sowie etwa 15 Gramm Cannabis bei sich. Die Polizei geht davon aus, dass er bereits unter Drogeneinfluss stand. Er wurde festgenommen.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Der 20-Jährige befindet sich laut einem Sprecher noch immer in Polizeigewahrsam.