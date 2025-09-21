Ein Ladendieb, der Parfüm klauen will, landet eigentlich nicht direkt im Gefängnis. Anders sieht es aus, wenn nach der Person vorher schon mit Haftbefehlen gefahndet wird.

Schneverdingen - Ein Parfümdieb im Landkreis Heidekreis hat gleich doppeltes Pech gehabt. Der Ladendetektiv eines Supermarktes in Schneverdingen erwischte den 57-Jährigen zunächst dabei, wie er zwei Packungen Parfüm unter seiner Kleidung versteckte und diese an der Kasse vorbeischmuggeln wollte, wie die Polizei mitteilte. Die dazu gerufenen Beamten stellten dann auch noch fest, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde am Samstagabend in ein Gefängnis gebracht.