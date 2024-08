Ein Mann randaliert mit einem Hammer vor einem Polizeirevier und bedroht Beamte, anschließend flüchtet er. Spezialkräfte können ihn schließlich am Ufer der Weser festnehmen.

Bremen - Ein mit einem Hammer bewaffneter Mann ist in Bremen von Spezialkräften der Polizei festgenommen worden. Der 37-Jährige habe am Nachmittag mit dem Hammer gegen Scheiben des Polizeireviers in Bremen-Mitte geschlagen und Beamte bedroht, teilte die Polizei mit. Daraufhin sei er geflüchtet.

Im Rahmen der anschließenden Fahndung sei der psychisch auffällige Mann im Bereich des Osterdeichs angetroffen worden. Den Angaben nach blieb der Einsatz eines sogenannten Tasers ergebnislos, woraufhin der 37-Jährige ans Weserufer und schließlich ins Wasser flüchtete. Hinzugerufene Spezialeinsatzkräfte konnten ihn überwältigen und festnehmen.

Nach Angaben der Polizei hatte sich Mann mit dem Hammer selbst verletzt. Er wurde nach Versorgung der äußerlichen Verletzungen zur Begutachtung in eine psychiatrische Klinik gebracht. Der Mann muss sich nun unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung verantworten.