Im Zuge des Umbaus des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks wurden zwei Flutlichtmasten gesprengt. Innerhalb von Sekunden lagen beide Lichttürme auf dem Spielfeld.

Berlin - Mit 30 Minuten Verspätung sind im Zuge des Umbaus des Friedrich-Ludwig-Jahnsportparks in einen Inklusiv-Sportpark die zwei östlichen Flutlichtmasten des großen Stadions gesprengt worden. Nach zwei Warntönen, die zugleich die Vögel vertrieben hatten, fielen die beiden jeweils rund 39 Tonnen schweren Masten nach zwei kurzen Sprengsätzen um 11.30 Uhr kurz hintereinander auf das Spielfeld.

Zuvor war ein Sicherheitskreis per Absperrgitter um den Ort gelegt worden, von dem auch Teile des Mauerparks und die Max-Schmeling-Halle betroffen waren. Die Anwohner waren im Vorfeld durch Aushänge informiert worden und konnten in ihren Wohnungen bleiben.

Zwei Masten bleiben stehen

Der Sportpark wird in einen inklusiven Sportpark umgebaut. Als Erstes soll der Stadionneubau für rund 20.000 Zuschauer umgesetzt werden, wie die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung mitgeteilt hatte.

Die beiden übriggebliebenen Masten bleiben dem Stadion wegen ihrer identitätsstiftenden Funktion erhalten. Allerdings werden sie nicht mehr in Funktion gesetzt, da die Lichttechnik nicht mehr den Anforderungen an moderne Sportereignisse erfüllt.

Als bereits Viktoria Berlin seine Spiele in der 3. Liga in der Saison 2021/2022 im Jahnstadion ausgetragen hatte, musste der Verein zusätzliche Lichtquellen anschaffen, um die Heimspiele ausführen zu können.