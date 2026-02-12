Salzgitter - Nach einem Hinweis zu einer möglicherweise verdächtigen Person an einer Schule in Salzgitter hat die Polizei einen Minderjährigen gefasst. Der Junge befinde sich nicht mehr an der Schule und sei in Polizeigewahrsam, teilten die Beamten mit. Es handele sich vermutlich um die zuvor beschriebene Person. Zahlreiche Polizeikräfte hatten das Gelände zuvor abgesucht.

Am Vormittag war die berufsbildende Schule am Hans-Böckler-Ring geräumt worden, nachdem eine verdächtige Person gesichtet worden war. Ob der Verdächtige eine Waffe bei sich hatte, wie Medien berichten, wird noch ermittelt. Nach und nach wurden Schülerinnen und Schüler aus dem Gebäude geleitet. Eine Gefahr bestand nach Polizeiangaben zu keinem Zeitpunkt. Am frühen Nachmittag beendete die Polizei ihren Einsatz nun. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.