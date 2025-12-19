Ein Geschenk für den Weihnachtsmann: Mit rotem Mantel, Mütze, Bart und Sack steigen Weihnachtsmänner und -frauen im Großraum Dresden an Heiligabend gratis in Bus und Bahn.

Roter Mantel, Mütze, Bart und Geschenkesack sind das Ticket für Heiligabend. Auch eine Rute darf laut VVO Teil der Ausrüstung sein. (Archivbild)

Dresden - Statt mit dem Schlitten mit Bus und Bahn: Der Weihnachtsmann fährt im Großraum Dresden an Heiligabend kostenlos. Für Zug, S-Bahn, Straßenbahn, Bus und Fähre müssen Weihnachtsmänner und -frauen am 24.12. von 14 bis 22 Uhr kein Ticket kaufen, wie der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) mitteilte.

Das weihnachtliche Ticket ist laut VVO ein roter Mantel, eine Mütze, ein Bart und ein Geschenkesack. Wer diese vier Utensilien trägt, fährt an Heiligabend kostenlos. So sollen „alle Geschenke pünktlich unter dem Weihnachtsbaum liegen“, teilte die VVO mit.