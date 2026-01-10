Mit Zugdrachen und Brett durch den Schnee: Zwei Sportler nutzen die seltenen Bedingungen für eine Snowkite-Tour am Kronsberg.

Hannover - Normalerweise sind sie an der Nordseeküste zu sehen. Doch Sturmtief „Elli“ hat zwei Kitesurfern auch am Kronsberg das Ausüben ihres Hobbys ermöglicht. Im Süden der Landeshauptstadt Hannover waren die beiden mit ihren Brettern und ihren Zugdrachen unterwegs.

„Es geht gerade so. Wind könnte ein bisschen mehr sein“, sagte der Hannoveraner Christian. Das galt auch für die Schneehöhe. Zu viel meckern wollte der zum Wintersportler mutierte Wassersportler aber nicht: „Wir sind ja nicht im Harz, wir sind ja in Hannover.“

Sprünge machen und Spaß haben

„Snowkiten ist nichts anderes wie auf Skier oder Snowboard sich von einem Drachen über die beschneite Wiese ziehen zu lassen, wenn möglich Sprünge zu machen, aber in erster Linie Spaß haben“, erklärte René. Das Treiben der beiden Snowkiter beeindruckte auch die übrigen Besucher des Kronsbergs, die überwiegend mit Schlitten unterwegs waren.