Gelsenkirchen - Mit zwei späten Toren hat Hannover 96 spektakulär beim FC Schalke 04 gewonnen und bleibt an den Aufstiegsplätzen der 2. Bundesliga dran. Die Mannschaft von Trainer André Breitenreiter bezwang den Revierclub mit 2:1 (0:1). Jannik Rochelt in der 87. Minute und Havard Nielsen eine Minute später drehten die Partie noch zugunsten der Niedersachsen. Durch den Sieg rückten die 96er zumindest vorerst bis auf einen Punkt an den Relegationsplatz heran. Schalke steckt dagegen im Mittelfeld der Tabelle fest. Christopher Antwi-Adjei hatte die Gelsenkirchener zunächst in Führung gebracht (27.).

Auf Hannover kommen trotz des Sieges unruhige Tage zu. Weil sich Vereins- und Kapitalseite bislang nicht auf einen neuen Geschäftsführer einigen konnten, ist die Lizenzerteilung für die kommende Saison in Gefahr. Die 96er brauchen einen Geschäftsführer, der bis Montag den Lizenzantrag bei der Deutschen Fußball Liga einreicht.

Schalke nutzt erste Chance zum 1:0

62.077 Zuschauer in der Schalker Arena mussten sich lange bis zum ersten gefährlichen Torabschluss gedulden. Der saß dann allerdings direkt. Ein Schuss von Mehmet Can Aydin wurde so abgefälscht, dass der Ball genau zu Antwi-Adjei sprang. Der 31-Jährige traf aus kurzer Distanz.

Die 96er, die Breitenreiter nach dem 1:1 im Derby gegen Eintracht Braunschweig gleich auf acht Postionen verändert hatte, mühten sich um eine schnelle Antwort. Enzo Leopold war bei einer guten Gelegenheit jedoch zu eigensinnig und verpasste den Ausgleich. Auf der Gegenseite hatte Ron Schallenberg mit einer artistischen Flugeinlage die Chance zum 2:0, scheiterte aber an Ron-Robert Zieler im 96-Tor.

Schalke hatte weitere Möglichkeiten, die Partie vorzeitig zu entscheiden, nutzte diese aber nicht. Das rächte sich. Die eingewechselten Rochelt und Nielsen ließen die mitgereisten 96-Fans jubeln.