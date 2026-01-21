weather sonnig
Magdeburg, Deutschland
  3. Unfall mit Zaun: Mitarbeiter von Müllfahrzeug bei Unfall schwer verletzt

Beim Rangieren eines Müllwagens im Saale-Holzland-Kreis wird ein Mitarbeiter schwer verletzt. Der Mann stand auf dem hinteren Trittbrett des Wagens, als es zu dem Unglück kam.

Von dpa 21.01.2026, 09:33
Ein Mitarbeiter ist von einem Müllfahrzeug im Saale-Holzland-Kreis eingeklemmt und schwer verletzt worden. (Symbolbild)
Ein Mitarbeiter ist von einem Müllfahrzeug im Saale-Holzland-Kreis eingeklemmt und schwer verletzt worden. (Symbolbild) Boris Roessler/dpa

Dornburg-Camburg - Ein Mitarbeiter ist beim Rangieren eines Müllwagens im Saale-Holzland-Kreis schwer verletzt worden. Der 62-Jährige stand am Dienstag auf dem hinteren Trittbrett des Fahrzeugs, als der Fahrer laut Polizeimitteilung scheinbar aus Unachtsamkeit beim Rangieren einen Zaun übersah und mit dem Wagen dagegen stieß. Der 62-Jährige sei dabei zwischen das Müllauto und den Zaun geraten. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.