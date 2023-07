Besucher sitzen in einem Kinosaal.

Leipzig - Die Mitteldeutsche Medienförderung (MDM) unterstützt 41 Filmprojekte mit gut 4,3 Millionen Euro. Den größten Einzelbetrag erhält mit 700.000 Euro das Drama „Rose“ des österreichischen Regisseurs Markus Schleinzer, wie die MDM am Donnerstag in Leipzig mitteilte. Die Produktion des historischen TV-Eventfilms „Bach – Eine Weihnachtsgeschichte“ von Regisseurin Theresa von Eltz erhält eine Förderung in Höhe von 600.000 Euro. Gefördert werden auch verschiedene Dokumentar- und Kurzfilme.