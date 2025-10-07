Der Ehemann eines schwulen Lehrers am Campus Rütli in Neukölln bekommt nachts anonyme Anrufe und wird beleidigt. Stecken Schüler dahinter? Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Berlin - Nach monatelangen Beleidigungen gegen den Ehemann eines schwulen Lehrers in Berlin-Neukölln ermittelt inzwischen die Staatsanwaltschaft. Ein Verfahren richte sich gegen einen namentlich bekannten Beschuldigten, ein zweites gegen unbekannt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft auf dpa-Anfrage. „Es wird wegen Beleidigung und Nachstellung ermittelt.“ Zuvor hatten der „Tagesspiegel“ und „Correctiv“ über den Fall berichtet.

Danach erhielt der Mann, dessen Partner als Lehrer an der Gemeinschaftsschule auf dem Campus Rütli arbeitet, zunächst anonyme, häufig nächtliche Anrufe auf sein Handy, ohne dass sich jemand tatsächlich meldete. Später fand sich ein Schreiben mit anzüglichen Beleidigungen im Briefkasten des Paares.

„Nach dieser Aneinanderreihung von Vorfällen haben mein Mann und ich die Polizei verständigt“, sagt der Betroffene dem „Tagesspiegel“. „Ich habe Angst, dass sich das Ganze wiederholt.“

Zum Stand der Ermittlungen sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, das erste Verfahren gegen einen Schüler des Campus Rütli sei mittlerweile abgeschlossen, er könne aber keine Auskunft über weitere Details geben, auch nicht zu einem möglichen queerfeindlichen Hintergrund.

„Im zweiten Verfahren dauern die Ermittlungen an.“ Es werde versucht, weitere Tatverdächtige zu ermitteln. „Mit überwiegender Wahrscheinlichkeit sind die aus der Schülerschaft.“

Rütli-Schule hat vor Jahren schon Schlagzeilen gemacht

Die Rütli-Schule in Neukölln, die heute Campus Rütli heißt, machte bereits 2006 bundesweit negative Schlagzeilen und wurde damals zum Symbol für das Versagen des Schulsystems. Die Schule und die Bildungsverwaltung reagierten auf Anfrage zunächst nicht.

Lehrkräfte schrieben einen Brandbrief über die aus ihrer Sicht unhaltbaren Zustände, die das Unterrichten teilweise unmöglich machten. Nachdem jahrelang viel Geld investiert und neues Personal eingestellt wurde, galt die Schule später als Vorzeigeprojekt.

Der neue Fall erinnert außerdem an den des schwulen Lehrers Oziel Inácio-Stech an der Carl-Bolle-Grundschule in Berlin-Moabit. Er wurde nach eigenen Angaben wegen seiner Homosexualität monatelang von Schülerinnen und Schülern gemobbt, beschimpft und beleidigt und berichtete, muslimische Schüler hätten über ihn gesagt, er werde „in der Hölle landen“. Er hatte sich deswegen an die Öffentlichkeit gewandt. Über seinen Fall war seit dem Frühjahr ausgiebig berichtet worden.